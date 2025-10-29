俳優の堺雅人（52）、井川遥（49）、坂元愛登（16）、一色香澄（15）が29日、都内で行われた映画『平場の月』（11月14日公開）の完成披露試写会に参加した。【動画】堺雅人＆井川遥、舞台挨拶中に突如流れた爆音に怯える堺が演じるのは、妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する、そんなどこにでもいるような主人公・青砥健将。井川は、青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子を演じる。坂元は