山形県鶴岡市の月山高原牧場で春から放牧されていた牛たちが大きく育って、きょう下山しました。 【写真を見る】すくすく育つ！ 月山高原牧場で放牧された牛たちが下山（山形・鶴岡市） 鶴岡市の月山高原牧場では、牛の健康的な飼育や農家の負担軽減などを目的に、例年５月頃から１０月下旬ごろにかけて牛などの放牧を行っています。 きょうは、メスの乳牛１３頭と繁殖用のメスの和牛７１頭が下山しました。 月山高原牧場では