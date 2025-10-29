¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹Ì÷»Ò¡Ê38¡Ë¤¬11·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦È¬¾æÅç¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖÂç¿¹Ì÷»Ò¤Î½©µÙ¤ß2025¡×¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÈ¬¾æÅç´ë²è¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÉ÷22¹æ¡¢23¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢Éü¶½¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡£È¬¾æÅç´ë²è¤Ï¡ÖÂç¿¹Ì÷»Ò¤Î½©µÙ¤ß2025¤ÏÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷22¹æ23¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÉü¶½¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¤ÊÃÏ°è¡¢¿¦¶È