人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）浪費欲が強まりそう。人につられて使い過ぎないように！11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）家族に隠し事がバレそう。ムキにならず、素直に謝って。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）不調ながら、身ぎれいにする