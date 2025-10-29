関空の出発便を利用した外国人観光客の４人に１人が大阪・関西万博を訪れていたことがわかりました。大阪観光局によりますと、関西空港の出発便を利用した外国人旅行客に今年５月と８月から９月にかけて調査を行った結果、約２５％が大阪・関西万博を訪れていたことがわかりました。（大阪観光局溝畑宏理事長）「順調な結果だなと思う。４人１人というのはかなり高い数字」また、１０月２９日の会見には万博を毎日訪れ、