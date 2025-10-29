金沢西署は29日、知人女性の勤務先で待ち伏せするなどしたとして、ストーカー規制法違反の疑いで、石川県立大教授平山☆二（たくじ）容疑者（56）＝同県能美市佐野町＝を逮捕した。逮捕容疑は10月5〜15日、知人の20代女性のスマートフォンに面会を求めるメッセージを複数回送信したほか、女性の勤務先の駐車場で待ち伏せした疑い。「仕事の話がしたかっただけで、好意の感情からではない」と容疑を一部否認している。署によ