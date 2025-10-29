石川県白山市の林道で29日午前、クレーン車を運転していた男性が車両ごと崖下に転落する事故がありました。この事故で運転手の20代男性が心肺停止の状態となっています。事故があったのは白山市白峰の林道です。29日午前11時過ぎ「クレーン車が15メートルのがけから落ちている」などと消防に通報がありました。この事故でクレーン車を運転していた工事関係者の20代男性が病院に搬送されましたが意識はなく