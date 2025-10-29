令和のハッピーガール代表で恋の成功者であるなごみさんがRayに登場！そこで今回は、なごみさんの気になる「恋バナ」を美ビジュアルとともにお届けします。お互いを尊重することや、自分磨きなど、月日を重ねても愛し愛される関係を築くヒケツに注目してみて♡なごみ的コイに必要なことつきあって7年、結婚して1年。月日を重ねても愛し愛される関係を築いているなごみさんに、いい恋を育てるための5つの要素を教えてもらいま