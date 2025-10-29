「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。03 - 05 Oct 2025Marina Bay Street Circuit - SingaporeCircuit length : 4.927 km / 62 LapsRace distance : 305.474 kmLap record : Lewis Hamilton / 2025レースウィーク中、雨が落ちるシチュエーションはあったものの、いずれもセッションには関係なく決勝の日は快晴の下に行われた。また今シーズン初