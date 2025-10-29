家族が増えることも、減ることも、誰もがいつかは経験する。けれど「介護」という現実は、思っている以上に家族の絆を試してくる。母と叔母の対立。板挟みになる美咲。そして、仲の良かった従姉妹・彩花とのすれ違い。誰も悪気があるわけじゃないのに、少しずつすれ違いが深まっていく。祖母を思う気持ちは同じはずなのに──そう信じたいのに。気付けば、家族の間には戻れない距離ができていた。『介護問題で親族と不仲になった話