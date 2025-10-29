走りはしっかり小さな「ベンツ」圧巻の航続距離が主張される、バッテリーEVとなった新しいメルセデス・ベンツCLA。走りは、しっかり小さな「ベンツ」らしい。後輪駆動で271psを発揮する、250＋の速さは驚くほどではないものの、不満なし。求めたスピードを得やすい。【画像】EVを次のフェイズへメルセデス・ベンツCLA 250＋サイズの近いモデルはコレ！全126枚全力加速を求めると、2速ATの変速をうっすら感取できる。ステアリ