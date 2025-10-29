1歳の男の子を踏みつけるなどしたとして、広島県に住む里親の夫婦が逮捕されました。暴行の疑いで逮捕されたのは、広島県府中市に住む無職の工藤寿悦容疑者と妻の愛容疑者です。警察によると、寿悦容疑者は先月12日、自宅で1歳の男の子の顔を足蹴りして踏みつけたほか、床に叩きつけるなどした疑いがもたれています。また、愛容疑者も前の日に、タオルで男の子の頭を数回叩いたり、下半身を踏みつけたりした疑いがもたれています。