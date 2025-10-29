クマによる人身被害が相次ぐ中、文部科学省は全国の教育委員会に対し、学校でのクマ対策を促す通知を11月中にも出す方針です。クマをめぐっては、全国各地の市街地などで目撃情報や被害が相次いでいて、教育現場でも影響が出ています。文科省は、これまでにクマが出没しなかった地域でもクマが人を襲う被害が出ていることを受け、全国の教育委員会に対し、学校でのクマ対策を促す通知を11月中にも出す方針です。通知では、クマが多