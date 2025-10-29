俳優の草磲剛さんが愛犬との「お別れ」を「新しい地図」の公式サイトで公表しました。 【写真を見る】【 草磲剛 】愛犬との別れを報告「クルミちゃんが天国に旅立ちました」 「1年前ぐらいから病気と戦い」「8年と9ヶ月」「計り知れないほどの大きな幸せを僕にくれました」公式サイトでは「NAKAMAの皆様へとても悲しいご報告です」「先月の23日に、クルミちゃんが天国に旅立ちました。」と、報告。続けて「