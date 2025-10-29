【北京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は29日の記者会見で、王毅外相と茂木敏充外相が28日に実施した電話会談で「高市早苗首相は日中関係を非常に重視しており、中国とのサプライチェーン（供給網）を分断するつもりはないと日本側が表明した」と指摘した上で「こうした態度を中国は重視している」と述べ、高市政権の姿勢を評価した。電話会談で王氏が「日本の新内閣が前向きなシグナルを送った」と語ったことについて説明