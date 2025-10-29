ＮＥＣは２９日、通信事業者向けソフトウェアを手がける米国のＣＳＧシステムズ・インターナショナルを約２８億８７００万ドル（約４４００億円）で買収すると発表した。買収は２０２６年中に完了する見込み。ＮＥＣとして過去最大のＭ＆Ａ（企業の合併・買収）額となる。ＣＳＧは、請求・課金などの顧客対応や、顧客管理の支援システムを提供している。ＮＥＣは、ＣＳＧが抱える米国の顧客基盤などを活用して、ＩＴ（情報技術