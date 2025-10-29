高市首相が、31日に中国の習近平国家主席と初めてとなる首脳会談を行うことで調整していることが分かりました。日中関係筋などによりますと、日中両政府は、韓国で開かれるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議にあわせ、31日に高市首相と習近平国家主席の初の首脳会談を行うことで調整に入りました。両首脳は、「戦略的互恵関係」を推進する方針などを確認するとみられます。中国外務省は、29日の記者会見で、茂木外相と王毅外相が28日