森ビルは２９日、東京都港区の虎ノ門、麻布台地区で再開発を進めていた「麻布台ヒルズ」が完成したと発表した。１９８９年に始まった敷地面積８・１ヘクタール、大型再開発事業で、地域の回遊性と交通の便も大幅に向上するとしている。地下工事の工法変更や資材の不具合が相次ぎ、工事が遅れていた地上６４階、地下５階建ての高層棟「レジデンスＢ」が同日完工した。東西を走る「八幡通り」と、東京メトロ六本木一丁目駅と直結