富山地方気象台はきょう、立山の初冠雪を発表しました。県内は寒気の影響で各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。雲の間からのぞく雪化粧をした立山。富山地方気象台はきょう、立山の初冠雪を観測したと発表しました。初冠雪は、富山市内にある気象台から、山頂付近が積雪で白く見えるのを初めて確認した日です。ことしは平年より17日遅く、統計が始まった1939年以来、4番目に遅い初冠雪となりました。立山・室堂で