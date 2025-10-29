私（ユリア）は20代半ば。新卒で入った会社で素敵な上司と出会いました。しかしそのモリタさんは、このたび転勤することに……。その話を聞いたときは、私も一緒について行きたいと思ったくらい悲しい気持ちになりました。けれどずっとこの会社にいれば、またいつかモリタさんと一緒に仕事をすることもできるはず。それまでは友人という関係でなにか役に立てることがあるかもしれない。そんなふうに思って贈り物に手紙を添えたので