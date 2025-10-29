これからの気象情報です。 30日(木)は、晴れて放射冷却が強まりそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と中越に広く霜注意報、佐渡には乾燥注意報が発表されています。 ◆10月30日(木)の天気 ・上越地方 朝から青空が広がるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意ください。 最低気温は6℃前後、最高気温は18℃前後の予想です。 ・中越地方 カラっとした秋晴れになるでしょう。朝は強く冷え込んで震え