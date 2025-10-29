◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクの柳田悠岐が左腕に死球を受けた。3回1死一塁、阪神郄橋遥人の4球目が抜け、左腕に直撃。柳田は苦悶（くもん）の表情を浮かべながらその場でしゃがみ込み、トレーナーとともに一度ベンチに下がった。治療を受けた後、元気よく一塁に向かって駆け出し、プレーを続行した。今シリーズでは中村晃が腰のヘルニア手術のため離脱。第3戦で