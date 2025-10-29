◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクの大津亮介投手が、プロ初打席で快足飛ばし内野安打をマークした。大津は3回1死で第1打席に立った。阪神郄橋遥人のスライダーに泳がされる遊撃へのゴロとなったが、一塁へ猛然とダッシュし内野安打をもぎとった。左翼スタンドのソフトバンクファンからも大きな声援が送られた。九産大九州高時代は内野手だった大津。センスを感じさせ