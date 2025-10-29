◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクの野村勇がファウルゾーン深くのフライを好捕した。1点リードの2回。阪神佐藤輝明の打球は左翼方向へのフライに。遊撃手の野村は左翼深くまで猛然と追いかけ、スライディングしながら捕球。甲子園からは大きなため息が起こった。第3戦で遊撃で先発出場していた今宮健太が、右かかとを痛めた影響でベンチ外に。代わってスタメン出場した野村