リニア中央新幹線の総工事費が4兆円増え、11兆円になる見通しです。 【写真を見る】リニア中央新幹線 総工事費4兆円増加で11兆円の見通し 建設資材の高騰やトンネルの難工事対応で “増額発表”は2021年以来2回目 JR東海 JR東海はきょう、リニア中央新幹線の総工事費が、これまでの約7兆円から4兆円ほど増え、11兆円になるとの見通しを発表しました。建設資材の価格高騰で2兆3000億円、トンネルの難工事への対応として、1兆2000