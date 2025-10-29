◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクの山川穂高が3試合連続のアーチを描いた。2回。先頭の山川は追い込まれてからの4球目、阪神・郄橋遥人の直球を強振。打球はバックスクリーンに飛び込む、先制の本塁打となった。2​​​​​回無死、中越え先制ソロを放ち、どすこいポーズを決める山川（撮影・星野楽）これで3試合連続本塁打。金本知憲氏（