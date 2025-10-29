サントリーは、熊本地震の発生から10年となる来年（2026年）4月に、復興イベントとしてラグビーの公式戦を開催します。 【写真を見る】熊本地震から10年、「ラグビー公式戦」を熊本に飲料大手サントリーが復興イベントとして開催へ 大手飲料メーカーのサントリーは熊本県嘉島町に工場を置き、2016年の熊本地震で被災し、一時は商品の出荷が出来なくなりました。 そんなサントリ