熊本地震で被災した熊本城の櫓群の復旧の様子が報道陣に公開されました。 【写真を見る】熊本地震で傷んだ熊本城櫓の復旧工事23歳の左官が手作業で「誇らしい仕事」 職人の手作業で行う工程もあるようです。 国指定の重要文化財でもある田子櫓（たごやぐら）など、5つの櫓は、熊本地震で柱が傾き、壁が剥がれ落ちたり、亀裂が入ったりするなどの被害が出ました。 ※5つの櫓→田子櫓、七間櫓、十四間櫓、四間櫓、源之進櫓