＜樋口久子 三菱電機レディス事前情報◇29日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞31日（金）の開幕に先立ち、埼玉県内のホテルで前夜祭が催された。大会特別協賛の三菱電機の志を象徴する赤いガーベラを手にし、女子プロゴルファーがきらびやかな衣装で登場した。【前夜祭写真】西村優菜の「秋らしい」ドレス姿花言葉は「情熱」「限りない挑戦」。その言葉にふさわしいプロゴルファーたちが埼玉の夜を彩った。