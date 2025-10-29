材料はつまようじと接着剤だけ！この2つの材料を使って高校生が作ったのが「つまようじタワー」です。この「つまようじタワー」のコンテストが開かれました。ポイントは「耐震性」です。10月25・26日に行われた高校生たちの戦い。その名も「つまようじタワー耐震コンテスト」。九州各県や四国から26校90チームが参加しました。 30センチ四方の台座の上には自分たちで組み立てたタワー。タワ}