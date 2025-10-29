現在、太陽光など再生可能エネルギーで発電した電気は、電力会社が一定期間、固定の価格で買い取っています。 【写真を見る】太陽光発電 “40円→7円”に 2032年から固定買取制度終了懸念される「パネル放置」県が対策検討熊本 固定価格買取制度といいますが、これは発電事業者にとって採算がとれる固定価格での買い取りが約束されていることで、太陽光発電の普及を目指すことが目的でした。 ただ、事業用は2032年か