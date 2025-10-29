大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、10月29日の放送に作家の北方謙三が出演。9月に最新刊『森羅記 一 狼煙の塵』を発売した北方が、自身の執筆スタイルについて語った。 大竹まこと「前は『チンギス紀』の1、2巻が発売されたとき（2018年）にお越しいただきました。あのシリーズは最終的に2023年、17巻で完結しました