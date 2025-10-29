あなたのお気に入りの文具はありますか？ 【写真を見る】文具は今、「はんこ」「機能性」がアツい！ストレスを軽減する“かゆい所に手が届く”アイデア文具6連発 大学生「自分で色をカスタムできるペン。めっちゃ便利です」事務職「抗菌仕様の電卓があって、お金を触りながらするので抗菌になっていると毎回アルコールで拭かなくていいのでありがたい」 デジタル化が進む一方で、文具の進化も止まりません。かゆいところ