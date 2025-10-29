日本維新の会・吉村洋文代表が２９日、大阪府知事定例会見後の政務会見で、連立を組んだ自民党との選挙協力について「現時点で私の考え方ということになりますが、選挙協力は必要ないと思ってます」と述べた。与党同士で票を奪い合えば、野党が有利になるのではとの指摘に「多党時代に入ってきますので、例えばヨーロッパでは選挙協力をしないで連立を組んでいるケースもある」と語った。これまでの自公については「完全にす