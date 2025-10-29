10月28日に行われた王座戦五番勝負の最終局で、藤井聡太七冠は挑戦者の伊藤匠叡王に敗れ、「六冠」となりました。将棋界の八大タイトルを分け合う2人の今後について、師匠の杉本昌隆八段に聞きました。 ■「同学年のライバル」ともに将棋界の頂点に 藤井六冠（28日）：「全体として終盤戦で競り負けるような形になってしまったかなと。実力不足だったかなと感じています」敗因は「実力不足」と話した藤井聡太七冠、28日