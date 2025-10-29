福島、栃木、群馬、長野4県で昨年、山あいの住宅に侵入し現金を奪ったなどとして強盗致傷などの罪に問われた、いずれもベトナム国籍で元技能実習生のホアン・フー・ホア被告（27）とマイ・バン・シー被告（24）の裁判員裁判で、福島地裁は29日、それぞれ懲役13年（求刑懲役14年）の判決を言い渡した。島田環裁判長は判決理由で、いずれの事件も夜間に単身高齢者を狙い「地域に大きな不安を与えた」と指摘。「他人を害すること