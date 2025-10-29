ミラノ・コルティナオリンピックまで、あと100日。日本選手団の公式スポーツウエアがお披露目されました。発表された公式スポーツウェアは、2024年のパリ大会の感動や熱狂を冬の大会につなげるというコンセプトから、日本選手団を象徴するサンライズレッドが基調の色となっています。北京オリンピックで銅メダルを獲得したスピードスケートの森重航選手（25）は「いろいろな経験を経て、今年ミラノに向かって行く思いがあるので、