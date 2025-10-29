新潟県柏崎市で10月29日、住宅を全焼する火事があり、1人の遺体が見つかりました。火事のあと、この家に住む60代の女性と連絡が取れていません。 29日午前10時40分ごろ、柏崎市石曽根の矢代早苗さんの住宅から「煙が見える」と消防に通報がありました。火は約2時間半後に消し止められましたが、この火事で矢代さんの木造2階建ての住宅が全焼し、隣接していた車庫の一部が焼けました。焼け跡からは1人の遺体が見つかっています。【