ハリケーン「メリッサ」の襲来を前に路上で備える住民たち＝２８日、キューバ・サンティアゴデクーバ/Yamil Lage/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ジャマイカを通過したハリケーン「メリッサ」は米東部時間２９日午前３時１０分、カテゴリー３の勢力でキューバに上陸した。メリッサは今後、キューバ南東部を直撃すると予想されており、強風や洪水を伴う雨、通常の潮位を最大約３.６メートル上回る命を脅かす高潮をもたらす可能性がある