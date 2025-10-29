鹿児島市の国道3号で、29日夕方、トラックが歩行者をはねる事故がありました。 警察によりますと、鹿児島市伊敷の国道3号・肥田橋付近の交差点で、29日午後5時すぎ、「歩行者をトラックがはねた」と通行人から110番通報がありました。 はねられた歩行者は病院に搬送されましたが、意識はないということです。 目撃者によりますと、はねられたのは高齢女性で、横断歩道を渡っていたところ、鹿児島市街地方向から走ってきたトラッ