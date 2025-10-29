ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、10月29日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演。設立から80年経った、国連こと国際連合の歴史と現状について解説した。 小倉孝保「僕は本当に国連に思い入れがありましてね。ニューヨーク（支局）時