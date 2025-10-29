【発達する低気圧】３１日（金）～１１月１日（土）日本を通過 この週末は、「低気圧」が発達しながら日本を横断する、最悪のコースを取りそうです。この「低気圧」は、中心気圧が２４時間で２４hpaを超える急速な気圧低下となるような『爆弾低気圧』の可能性もあります。 31日には東日本太平洋側に前線が伸び、前線上の西日本太平洋側に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧の影響で、大雨となるところがある