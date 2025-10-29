女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)の第3話「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が442万回を突破した(※10月28日時点/TVer DATA MARKETINGにて算出配信期間10月21日〜28日)。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』ポスタービジュアル第1話が396万回、第2話が407万回、第3話が442万回と右肩上がりの無料配信再生数で、TBSドラマとしては『VIVANT』の第5話