ＣＰＢＬ（台湾プロ野球）は２９日、味全の徐若熈投手が海外移籍制度（ＦＡ）を申請したことを公示した。徐は声明を発表し「高校時代から、いつか海外で挑戦したいという夢を持っていました」と明かし、「今の自分なら真剣に海外挑戦を考えられるようになったと感じています」としている。徐は１９年ドラフト１位で味全入り。今季はＣＰＢＬで１９試合に先発し５勝７敗、防御率２・０５の成績を残した。すでに古林睿煬、孫易