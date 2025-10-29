ＤｅＮＡは２９日、２日から始まる秋季トレーニング（ＤＯＣＫ）で韓国ハンファと台湾楽天からコーチ、選手の参加を受け入れると発表した。参加者は以下の通り◆韓国ハンファチェ・ユンソク二軍内野守備コーチハン·ジユン捕手パク·ジョンヒョン内野手チョン・ミンギュ内野手◆台湾楽天曾豪駒（ゼン・ハオジュ）一軍ヘッド兼打撃コーチ林英傑（リン・インチェ）一軍投手コーチ陳（チェン）・イェンフォン二軍監督