将棋の第４７期女流王将戦三番勝負第３局が２９日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。後手の西山朋佳女流王将＝白玲＝が中七海女流三段を破り、４連覇を達成した。昨年１１月に奨励会を退会し、女流棋士デビューした中との初めての番勝負で「（中さんの）データとして残っている棋譜も少なくて未知数で楽しみもあり、緊張感のあるシリーズ」。２勝１敗で防衛したが「結果こそ幸いしたけど、２連敗してもおかしくなかった。知