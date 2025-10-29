ドル指数が反発、米ＦＯＭＣを控えて＝ロンドン為替 本日はドル指数が反発している。東京午前の９８．６２４を安値に、ロンドン市場では９９．００９に高値を伸ばしている。ほぼ終日の上昇となっている。今週は低下傾向が続いたが、このあとの米ＦＯＭＣ会合の結果発表およびパウエルＦＲＢ議長会見の注目イベントを控えて、調整が入っているようだ。昨日の高値９８．９４７を上回る、やや大きめの調整になっている。 ドル