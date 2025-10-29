2025年10月31日から11月13日まで、東京駅一番街 東京キャラクターストリート内にある「いちばんプラザ」で、「マイメロディ＆クロミ パステルドリームランド」が開催されます。マイメロディとクロミの周年をお祝いするスペシャルなイベントはファン必見です。限定グッズの宝庫♡店内には、マイメロディとクロミのメルヘンな世界を描いたグッズが大集結。「セットぬいぐるみ」（6600円）や「刺繍ショッピングバッグ」（3300円