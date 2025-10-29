厚生労働省は29日、生活保護費の2013〜15年の引き下げを違法とした最高裁判決を巡り、減額分を当時にさかのぼって追加支給する場合、既に死亡している人は対象外とする案を明らかにした。専門委員会で論点として提示。過去の判例などに基づき、生活保護は利用者本人を対象とした権利であり、本人が死亡した場合は遺族などに引き継がれないことを理由に挙げた。原告側は、生死にかかわらず全ての生活保護利用者に減額分の全額