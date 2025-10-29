旧統一教会の献金問題をめぐり、教団側は元信者らへの補償の可否を判断する第三者委員会を設置したことを明らかにしました。29日に設置された第三者委員会は外部の弁護士5人で構成され、元信者らからの補償申請に独立した立場で判断するとしています。元信者らが申請する際には、献金や物品購入の事実がわかる通帳や領収書などの提出を求めるほか、必要に応じて委員会からの聞き取りも行われるということです。教団側は補償対象や